Скандал в ФРГ: партия судится с министром из-за видео

Немецкая партия «Левые» подала в федеральный конституционный суд Германии на министра экономики и энергетики Катарину Райхе, которая обвинила партию в антисемитизме, сообщает агентство DPA со ссылкой на заявление партии. Поводом стало видео, опубликованное возглавляемым ею ведомством после выборов в Берлине.

На видео Райхе заявляет, что партия представляет опасность для Берлина и экономической привлекательности Германии. По ее словам, «Левые» выступают за экспроприацию имущества и открыто проявляют антисемитизм.

29 сентября «Левые» через адвоката обратились к министру с требованием удалить видео. Однако 4 октября оно еще было доступно для просмотра, отмечает DPA.

Теперь партия попытается добиться удаления видео через конституционный суд. В своем заявлении «Левые» утверждают, что Райхе нарушила принцип нейтралитета государственных органов.

По мнению партии, министр тем самым ущемила ее право на справедливое участие в политической конкуренции. В ходатайстве указано, что Райхе воспользовалась должностью в кабинете министров, чтобы выступить на стороне правящего ХДС против «Левых».

Новостной портал Tagesschau в сентябре сообщал, что кандидат в бургомистры Берлина от «Левых» Элиф Эральп подала заявление в прокуратуру на главу МВД Германии Александра Добриндта из-за публичных обвинений в антисемитизме. Кроме того, летом в Германии подали уголовный иск против канцлера Мерца за поддержку действий Израиля.

Германия — Конфетти смели. Начались вопросы.

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