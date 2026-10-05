Слежка у трапа: ФБР перехватило в аэропорту шпионку за сыном лидера Тайваня

Агент КНР задержана в Лос-Анджелесе перед вылетом в Шанхай за слежку в США

Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) задержали в международном аэропорту Лос-Анджелеса (LAX) гражданку Китая Ваньин «Хизер» Чжан, работавшую калифорнийским риелтором и обвиняемую в шпионаже в пользу китайских спецслужб, сообщает новостной портал Voz Media. Женщину арестовали прямо перед посадкой на регулярный рейс в Шанхай.

Согласно материалам уголовного дела отдела контрразведки, подозреваемая вместе с сообщником вела скрытое наружное наблюдение и фотосъемку загородного дома семьи Тин-Юй Лая — сына действующего президента Тайваня Уильяма Лая (Лай Циндэ) в пригороде Сиэтла. Американские спецслужбы установили, что фигурантка собирала конфиденциальные сведения об уязвимостях в охране и распорядке дня близких родственников тайваньского руководства.

Инцидент подчеркнул нарастание негласного противостояния разведслужб на американской территории вокруг тайваньского вопроса. Задержанной предъявлены обвинения в работе незарегистрированным иностранным агентом, грозящие длительным тюремным заключением.

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