США могут направить часть войск из Европы на борьбу с наркокартелями

Глава Пентагона Пит Хегсет допустил переброску части американских военнослужащих и военных возможностей из Европы в Центральную и Южную Америку для расширения операций против наркокартелей. Об этом сообщает The Hill.

По словам Хегсета, США намерены наращивать присутствие в регионе при взаимодействии с местными партнерами. При этом часть задействованных для этих задач ресурсов может быть передислоцирована из Европы или возвращена на территорию США.

Глава Пентагона связал возможное перераспределение сил с пересмотром американской стратегии в Европе. По его словам, Вашингтон рассчитывает на большее распределение военной нагрузки между европейскими союзниками.

Хегсет также заявил о развитии сотрудничества США с Гондурасом, Гватемалой, Панамой и Эквадором. По его словам, Вашингтон готовит совместные операции с партнерами в регионе для противодействия наркокартелям.

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