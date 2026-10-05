США могут направить часть войск из Европы на борьбу с наркокартелями

Глава Пентагона Пит Хегсет допустил переброску части американских военнослужащих и военных возможностей из Европы в Центральную и Южную Америку для расширения операций против наркокартелей. Об этом сообщает The Hill.
По словам Хегсета, США намерены наращивать присутствие в регионе при взаимодействии с местными партнерами. При этом часть задействованных для этих задач ресурсов может быть передислоцирована из Европы или возвращена на территорию США.
Глава Пентагона связал возможное перераспределение сил с пересмотром американской стратегии в Европе. По его словам, Вашингтон рассчитывает на большее распределение военной нагрузки между европейскими союзниками.
Хегсет также заявил о развитии сотрудничества США с Гондурасом, Гватемалой, Панамой и Эквадором. По его словам, Вашингтон готовит совместные операции с партнерами в регионе для противодействия наркокартелям.
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