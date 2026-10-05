США могут ввести пошлины до 100% для партнеров России по энергетике

Президент США Дональд Трамп примет окончательное решение о применении «адских санкций» только после тщательной оценки всех возможных последствий. Об этом в интервью телеканалу CBS News заявил министр энергетики США Крис Райт.

Глава ведомства пояснил, что американский лидер склонен принимать решения в самый последний момент. По словам Райта, Трамп намерен взвесить все компромиссы, поскольку продолжает попытки положить конец конфликту. Журналистка Маргарет Бреннан уточнила, что вопрос о введении ограничительных мер против крупнейших импортеров российских энергоносителей требует ответа до 18 октября.

Закон был подписан Трампом 19 сентября. Документ разрешает введение пошлин размером до 100% на товары стран, закупающих российские нефть и газ. В число потенциальных объектов санкций входят Китай, Индия и Турция.

Кроме того, законодательство обязывает президента применить меры против российских чиновников, ведомств, компаний и судов так называемого «теневого флота». Несмотря на наличие правовой базы, практическая реализация этих норм пока отложена до завершения анализа рисков.

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