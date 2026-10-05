США захотели перебросить американских военных из Европы в другой регион

Пентагон рассматривает возможность передислокации части американских военнослужащих из Европы в Западное полушарие. Об этом заявил глава военного ведоства США Пит Хегсет, связав возможные изменения с усилением активности Вашингтона в Центральной и Южной Америке, передает The Hill.
Одним из ключевых направлений становится борьба с латиноамериканскими наркокартелями. По словам Хегсета, Соединенные Штаты намерены наращивать свое присутствие в регионе и теснее взаимодействовать с местными партнерами в рамках политики администрации Дональда Трампа.
Глава Пентагона также сообщил о договоренностях Вашингтона с Эквадором, Гондурасом, Гватемалой и Панамой. Сотрудничество с этими странами должно помочь США расширить возможности для реализации своих оборонных и стратегических задач в Западном полушарии.
Одновременно американская сторона рассчитывает на более заметный вклад европейских союзников в обеспечение безопасности Европы. Хегсет подчеркнул, что стратегия Вашингтона предполагает более равномерное распределение оборонной нагрузки, что потенциально позволит высвободить часть американских сил для других регионов.
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