США захотели перебросить американских военных из Европы в другой регион

США могут перебросить часть военных из Европы в Латинскую Америку

Пентагон рассматривает возможность передислокации части американских военнослужащих из Европы в Западное полушарие. Об этом заявил глава военного ведоства США Пит Хегсет, связав возможные изменения с усилением активности Вашингтона в Центральной и Южной Америке, передает The Hill.

Одним из ключевых направлений становится борьба с латиноамериканскими наркокартелями. По словам Хегсета, Соединенные Штаты намерены наращивать свое присутствие в регионе и теснее взаимодействовать с местными партнерами в рамках политики администрации Дональда Трампа.

Глава Пентагона также сообщил о договоренностях Вашингтона с Эквадором, Гондурасом, Гватемалой и Панамой. Сотрудничество с этими странами должно помочь США расширить возможности для реализации своих оборонных и стратегических задач в Западном полушарии.

Одновременно американская сторона рассчитывает на более заметный вклад европейских союзников в обеспечение безопасности Европы. Хегсет подчеркнул, что стратегия Вашингтона предполагает более равномерное распределение оборонной нагрузки, что потенциально позволит высвободить часть американских сил для других регионов.

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