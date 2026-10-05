FT: ЕС может ограничить доступ Киева к сельхозрынкам в случае вступления

ЕС может значительно ограничить доступ Киева к своим сельскохозяйственным рынкам и субсидиям в случае вступления Украины в блок, пишет Financial Times со ссылкой на внутренний документ Еврокомиссии. Брюссель, по данным газеты, «значительно ограничит» такой доступ.

Подобные ограничения рассматриваются на фоне опасений действующих членов блока. В частности, Польша, Франция и Италия опасаются, что украинская продукция может заполонить европейские сельхозрынки.

О конкретных объемах квот, сроках переходного периода и перечне товаров в публикации не сообщается. Не раскрывается и то, на каком этапе находится подготовка документа.

До этого Зеленский требовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. Европейские лидеры неоднократно указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам.

Одним из обязательных условий рассмотрения членства Украины называлось основательное реформирование. О реакции Киева на возможные ограничения по сельхозрынкам не сообщается.

Еврокомиссар по расширению Марта Кос называла дату вступления Украины в ЕС в 2027 году нереальной. Она подчеркивала, что процесс приема основан на заслугах и поблажек Брюссель делать не будет.

Еврокомиссия в пятницу перечислила Украине 2,9 млрд евро макрофинансовой помощи. Общая поддержка Киева со стороны ЕС и его государств-членов с 2022 года достигла 227,4 млрд евро.

Кос одним словом похоронила мечту Киева о ЕС.

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