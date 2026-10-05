Стало известно, кто в ЕС заблокировал 15 млрд евро для Газы

Крупнейшая фракция Европарламента — Европейская народная партия, к которой принадлежит глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, отвергла предложение зарезервировать 15 млрд евро на восстановление сектора Газа в следующем семилетнем бюджете ЕС, сообщает Politico со ссылкой на поправку. Речь идет о поправке «Зеленых».

По словам знакомого с переговорами депутата, в ЕНП считают преждевременным резервировать средства до появления четкого плана восстановления сектора. Других деталей позиции фракции не приводится.

При этом социалисты и демократы, «Левые» и часть либеральной Renew выступают за финансирование восстановления Газы. Представитель S&D Роберт Бедронь заявил Politico, что рассчитывает на компромисс.

Сама фон дер Ляйен неоднократно публично подчеркивала, что ЕС является крупнейшим международным донором помощи палестинцам. Она также заявляла о тяжелом гуманитарном положении в секторе и намерениях ЕС участвовать в его восстановлении.

Европарламент намерен в четверг согласовать общую позицию по фонду Global Europe объемом 200 млрд евро. Из него предполагается финансировать внешнюю помощь ЕС в рамках следующего семилетнего бюджета.

По данным Politico, окончательный текст, вероятнее всего, уже не будет содержать обязательства выделить конкретную сумму на Газу. Это оставляет вопрос финансирования восстановления открытым до появления плана.

ЕНП остается крупнейшей фракцией Европарламента и играет ключевую роль в согласовании бюджета ЕС. Позиция фракции по финансированию Газы может стать предметом торга с другими политическими группами при утверждении семилетнего бюджета.

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