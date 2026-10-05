Стало известно о планах Британии на случай, если консульство в Восточном Иерусалиме не откроют

Британия намерена выслать 27 дипломатов Израиля в ответ на закрытие консульства

Израильское издание Yedioth Ahronoth раскрыло, какими мерами Великобритания пригрозила Израилю на тот случай, если британское консульство в Восточном Иерусалиме не будет открыто.

Согласно сообщению издания, британский посол в Израиле Саймон Уолтерс заявил израильским официальным лицам, что Лондон попросит 27 израильских дипломатов покинуть страну, если Тель-Авив не отменит решение о закрытии консульства.

Ранее стало известно, что советник британского премьера по национальной безопасности Джонатан Пауэлл посетил Израиль, чтобы не допустить закрытия дипломатического представительства, однако пока переговоры с израильской стороной не увенчались успехом.

Израильские власти объявили, что консульство Британии в Восточном Иерусалиме будет закрыто в качестве ответа на британские санкции из-за строительства еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан.