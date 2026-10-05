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Политика Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке: Израиль, Ливан, Иран, Палестина - последние новости на сегодня 2622

Стало известно о срочной просьбе Британии в адрес Израиля

Reuters: Лондон попросил Израиль не закрывать консульство в Восточном Иерусалиме

Reuters: Лондон попросил Израиль не закрывать консульство в Восточном Иерусалиме

Агентство Reuters со ссылкой на информированные источники сообщает, что Великобритания ведет тайные переговоры с Израилем, целью которых является предотвращение закрытия консульства страны в Восточном Иерусалиме.

Источники агентства утверждают, что на прошлой неделе советник британского премьера по национальной безопасности Джонатан Пауэлл посетил еврейское государство, чтобы не допустить закрытия дипломатического представительства.

Отмечается, что израильские власти объявили, что консульство будет закрыто в качестве ответа на британские санкции из-за строительства еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан.

В Reuters добавили, что на данный момент переговоры британцев и израильтян не увенчались успехом. 

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Автор:
Израиль Иерусалим Тель-Авив Великобритания
Сюжет:

Конфликт на Ближнем Востоке: Израиль, Ливан, Иран, Палестина - последние новости на сегодня