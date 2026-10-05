Стало известно, сколько Украина может потерять из-за сбоя поставок зерна

Британская Financial Times предупреждает: спад поставок зерна за границу способен обернуться для Украины крайне тяжёлыми последствиями. Толчком к этому стали разрушения в портовой инфраструктуре.

Как указывает газета, из-за сильных повреждений гаваней на Чёрном море у страны пропал основной путь для отправки товаров на внешние рынки. В Одесской области суда больше не ходят.

Возглавляющий министерство аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий предупредил: если порты и дальше останутся без работы, убытки Киева в период с июня 2026 года по июнь 2027 года составят не меньше $8 млрд. Это соответствует 20% выручки от экспорта за 2025 год.

Сельхозпроизводители рассказывают, что стоимость пшеницы рухнула с $220 до $130 за тонну. По данным FT, до 2022 года Россия и Украина вместе обеспечивали треть мировых поставок пшеницы и 20% поставок кукурузы.

Не аванс, а лишь намёк: Москва предупредила Киев о цене эскалации

Достоверные новости всегда под рукой — в канале "МК" в MAX