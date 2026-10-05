Страны Евросоюза собираются создать в космосе сеть спутников-шпионов

Комиссар Европейского союза по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс в интервью газете Times сообщил, что Евросоюз может развернуть в космосе собственную сеть спутников-шпионов.

По информации издания, Польша и Швеция недавно запустили проект по так называемым мини-созвездиям спутников-шпионов, при этом газета обращает внимание на наличие разногласий относительно того, следует ли оставлять разведывательные данные в руках властей отдельных стран или же стоит собрать их воедино на уровне ЕС.

Кубилюс предположил, что Евросоюз может развернуть свои собственные совместные спутники-шпионы, и, по его словам, объединению, вероятно, стоит создать своё созвездие спутников, обеспечивающее лучшее покрытие, которым смогут пользоваться все государства-члены. Еврокомиссия ранее предложила усилить защиту европейской космической инфраструктуры и сократить зависимость ЕС от внешних поставщиков критически важных космических технологий, а Брюссель также связывает развитие собственных спутниковых систем с планами по укреплению оборонной автономии Евросоюза.

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