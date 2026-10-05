...
 telegram «MK»
Выбрать регион
$ 84.9 94.97
...
 Свежий номер Подписка

Политика 807

Страны Евросоюза собираются создать в космосе сеть спутников-шпионов

Еврокомиссар Кубилюс: Евросоюз может создать в космосе сеть спутников-шпионов

Еврокомиссар Кубилюс: Евросоюз может создать в космосе сеть спутников-шпионов
Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT, Петр Осинцев

Комиссар Европейского союза по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс в интервью газете Times сообщил, что Евросоюз может развернуть в космосе собственную сеть спутников-шпионов. 

По информации издания, Польша и Швеция недавно запустили проект по так называемым мини-созвездиям спутников-шпионов,  при этом газета обращает внимание на наличие разногласий относительно того, следует ли оставлять разведывательные данные в руках властей отдельных стран или же стоит собрать их воедино на уровне ЕС. 

Кубилюс предположил, что Евросоюз может развернуть свои собственные совместные спутники-шпионы, и, по его словам, объединению, вероятно, стоит создать своё созвездие спутников, обеспечивающее лучшее покрытие, которым смогут пользоваться все государства-члены. Еврокомиссия ранее предложила усилить защиту европейской космической инфраструктуры и сократить зависимость ЕС от внешних поставщиков критически важных космических технологий, а Брюссель также связывает развитие собственных спутниковых систем с планами по укреплению оборонной автономии Евросоюза. 

Читайте материалы на данную тему: "Венгрия может снять вето о вступлении Украины в Евросоюз"

"ЕС хочет направить деньги для бедных стран на высылку мигрантов"

"МК" в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом".

Подписаться

Автор:
Евросоюз - ЕС Брюссель Польша Швеция