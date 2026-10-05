Стрельба у Бени-Наим: израильские военные застрелили палестинца на Западном берегу

Израильские военнослужащие открыли огонь по легковому автомобилю на въезде в населенный пункт Бени-Наим к востоку от Хеврона на Западном берегу реки Иордан, в результате чего один палестинец погиб и еще двое получили ранения, сообщает панарабская газета Asharq Al-Awsat со ссылкой на данные AFP. В армейском командовании заявили, что огонь на поражение был открыт в ответ на попытку наезда на группу патрульных.

По информации палестинского Управления по гражданским делам, раненые пассажиры были доставлены в госпитали, а тело погибшего удерживается израильскими силовыми структурами. Инцидент произошел на фоне беспрецедентного роста напряженности в автономии, где за последние годы в ходе рейдов и стычек с поселенцами погибли сотни палестинских граждан.

Правозащитные организации констатируют, что число блокпостов и применение огнестрельного оружия на дорогах Западного берега достигли критического уровня. Местные власти предупреждают о рисках дальнейшей неконтролируемой эскалации.

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