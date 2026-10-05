Сын Мадуро рассказал о серьезных проблемах со здоровьем матери

Силии Флорес, супруге Николаса Мадуро, требуется операция на сердце, заявил их сын Николас Мадуро Герра в интервью AFP. По его словам, у матери диагностирован пролапс, а условия содержания не позволяют ей полноценно восстановиться после хирургического вмешательства. 15 октября Флорес исполнится 70 лет.

В начале января США провели операцию в Венесуэле, после которой Мадуро и его супругу вывезли из страны. Через два дня они предстали перед федеральным судом в Нью-Йорке. Им предъявили обвинения, связанные с наркоторговлей; оба вину не признали.

Обязанности президента Венесуэлы исполняет Делси Родригес, ранее занимавшая пост исполнительного вице-президента.

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