Тактика одиночки: второй пилот Flydubai действовал без связей с группировками

Следственная группа ОАЭ, расследующая попытку захвата пассажирского авиалайнера компании Flydubai, следовавшего в Тель-Авив, пришла к предварительному выводу, что совершивший нападение 31-летний оманский второй пилот Хамам аль-Хаммами действовал как террорист-одиночка, передает The Independent. Правоохранительные органы не обнаружили прямых свидетельств его координации с международными террористическими ячейками или зарубежными кураторами.

Спецслужбы установили, что подозреваемый, ранее обучавшийся в университете Великобритании, подвергся самостоятельной радикализации через закрытые интернет-сообщества. Во время рейса он внезапно набросился с аварийным топором на командира судна и попытался отправить лайнер со 174 пассажирами в смертельное пике, однако был обезврежен экипажем и пассажирами.

Полицейские аналитики подчеркивают, что феномен одиночной радикализации представляет максимальную сложность для выявления стандартными методами контрразведки. Власти Объединенных Арабских Эмиратов продолжают детальную ревизию цифровых носителей и финансовых транзакций летчика.

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