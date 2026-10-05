...
 telegram «MK»
Выбрать регион
$ 84.9 94.97
...
 Свежий номер Подписка

Политика 1026

Тактика одиночки: второй пилот Flydubai действовал без связей с группировками

Следствие ОАЭ квалифицировало попытку крушения лайнера как теракт «одиночки»

Следствие ОАЭ квалифицировало попытку крушения лайнера как теракт «одиночки»
Сгенерировано нейросетью ChatGPT, Смирнов Александр

Следственная группа ОАЭ, расследующая попытку захвата пассажирского авиалайнера компании Flydubai, следовавшего в Тель-Авив, пришла к предварительному выводу, что совершивший нападение 31-летний оманский второй пилот Хамам аль-Хаммами действовал как террорист-одиночка, передает The Independent. Правоохранительные органы не обнаружили прямых свидетельств его координации с международными террористическими ячейками или зарубежными кураторами.

Спецслужбы установили, что подозреваемый, ранее обучавшийся в университете Великобритании, подвергся самостоятельной радикализации через закрытые интернет-сообщества. Во время рейса он внезапно набросился с аварийным топором на командира судна и попытался отправить лайнер со 174 пассажирами в смертельное пике, однако был обезврежен экипажем и пассажирами.

Полицейские аналитики подчеркивают, что феномен одиночной радикализации представляет максимальную сложность для выявления стандартными методами контрразведки. Власти Объединенных Арабских Эмиратов продолжают детальную ревизию цифровых носителей и финансовых транзакций летчика.

Россия снимает белые перчатки: ограничений на удары по Украине больше нет

Подписаться

Автор: