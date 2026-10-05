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Политика 1671

Таран аэропорта: нападавший на лайнер Flydubai признался в планах крушения в Бен-Гурионе

Оманский летчик планировал атаку заранее и целился в воздушные ворота Тель-Авива

Оманский летчик планировал атаку заранее и целился в воздушные ворота Тель-Авива
Сгенерировано нейросетью ChatGPT, Смирнов Александр

31-летний второй пилот рейса FZ1073 Хамам аль-Хаммами, предпринявший попытку захвата самолета эмиратской компании Flydubai, на допросах признался, что его первоначальной целью было крушение авиалайнера прямо на территории международного аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве, сообщает израильское издание The Times of Israel. По словам нападавшего, он специально трудоустраивался в компанию, выполнявшую регулярные рейсы в Израиль.

Следствие выяснило, что радикал изначально рассчитывал совершить теракт еще в июле, но отложил нападение из-за присутствия среди бортпроводников своего знакомого. Во время рейса со 174 пассажирами летчик нанес множественные удары топором командиру корабля и попытался направить судно в землю, однако раненый капитан Смит Маччхар успел открыть бронированную дверь кокпита, после чего ворвавшиеся пассажиры нейтрализовали нападавшего.

Израильские службы безопасности обратились к властям ОАЭ с просьбой расширить круг допрашиваемых лиц, включая обслуживающий летный персонал. Событие повлекло экстренное ужесточение процедур допуска иностранных пилотов на маршруты в израильском авиаузле.

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Автор:
Тель-Авив Москва Киев Израиль ОАЭ

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