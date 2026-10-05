Тайваньские военные готовят отдельную систему для испытаний ракет

Сухопутные войска Тайваня планируют поручить Чжуншаньскому институту науки и технологий (NCSIST) строительство специализированной инфраструктуры для испытаний зенитно-ракетных комплексов Land Sword II. Об этом сообщает Taipei Times со ссылкой на источники.

Ранее для проверки таких ракет использовались объекты и корабли военно-морских сил острова. Теперь военные намерены создать отдельную полигонную систему, бюджет которой превысит 295 миллионов тайваньских долларов, или около $9,27 миллиона.

Новая инфраструктура позволит имитировать радиолокационные сигналы и команды наведения на маршевом участке полета ракеты, а также проводить комплексную диагностику ее систем. Таким образом, сухопутные войска смогут самостоятельно организовать полный цикл испытаний комплексов противовоздушной обороны.

Land Sword II создан на базе системы Sky Sword II и оснащается контейнерной пусковой установкой. Дальность поражения целей составляет от 2 до 15 километров, при этом запуск ракет может осуществляться дистанционно с транспортного средства.

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