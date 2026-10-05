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Политика 1072

Тайваньские военные готовят отдельную систему для испытаний ракет

Сухопутные войска Тайваня создадут инфраструктуру для испытаний ЗРК Land Sword

Сухопутные войска Тайваня создадут инфраструктуру для испытаний ЗРК Land Sword
Сгенерировано нейросетью Copilot / Юлия Широбокова

Сухопутные войска Тайваня планируют поручить Чжуншаньскому институту науки и технологий (NCSIST) строительство специализированной инфраструктуры для испытаний зенитно-ракетных комплексов Land Sword II. Об этом сообщает Taipei Times со ссылкой на источники.

Ранее для проверки таких ракет использовались объекты и корабли военно-морских сил острова. Теперь военные намерены создать отдельную полигонную систему, бюджет которой превысит 295 миллионов тайваньских долларов, или около $9,27 миллиона.

Новая инфраструктура позволит имитировать радиолокационные сигналы и команды наведения на маршевом участке полета ракеты, а также проводить комплексную диагностику ее систем. Таким образом, сухопутные войска смогут самостоятельно организовать полный цикл испытаний комплексов противовоздушной обороны.

Land Sword II создан на базе системы Sky Sword II и оснащается контейнерной пусковой установкой. Дальность поражения целей составляет от 2 до 15 километров, при этом запуск ракет может осуществляться дистанционно с транспортного средства.

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Автор:
Тайвань Новая Зеландия Канада