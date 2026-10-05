Тегеран выставил США ультиматум по ударам

Тегеран предостерегает Вашингтон от нападения на Иран как до, так и после промежуточных выборов в Конгресс, заявил командующий центральным штабом вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия» Али Абдоллахи. Его слова приводит гостелерадиокомпания Ирана.

Абдоллахи заявил, что при действиях США против Ирана — самостоятельно или при подстрекательстве Израиля — иранские вооруженные силы сразу нанесут удар по американским интересам без ограничений. Он сослался на опыт горячей фазы конфликта в месяц Рамадан.

По словам военного, если боевые действия возобновятся, их пламя поглотит всех. Других деталей этой угрозы он не привел.

Абдоллахи также обратился к МАГАТЭ с призывом воздержаться от заявлений, касающихся ядерных объектов Ирана. Он призвал организацию не играть роль «волка в овечьей шкуре».

По его утверждению, заявления о стремлении Тегерана получить ядерное оружие являются большой ложью. Он считает, что они могут быть использованы для развязывания против Ирана новой войны.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что США могут нарастить интенсивность ударов по Ирану после промежуточных выборов в Конгресс в ноябре. При этом он допускал возобновление ударов и до выборов.

Удары по иранским объектам США и Израиль начали наносить 28 февраля — Тегеран ответил тем же. В середине июня стороны подписали меморандум о прекращении боевых действий, но позже снова обменялись ударами. Урегулировать конфликт пока не удалось.

Трамп допустил возобновление ударов по Ирану до выборов.

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