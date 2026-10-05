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Политика 1161

Токаев назначил нового начальника Генштаба ВС Казахстана

Токаев назначил Омарбекова новым начальником Генштаба ВС Казахстана

Токаев назначил Омарбекова новым начальником Генштаба ВС Казахстана

Президент Казахстана Касым‑Жомарт Токаев назначил Айткурмана Омарбекова на должность первого заместителя министра обороны — начальника Генерального штаба Вооружённых сил республики. Об этом проинформировала пресс‑служба главы государства.

Ранее Омарбеков занимал пост заместителя начальника Службы государственной охраны (СГО) — командующего силами особого назначения; согласно распоряжению президента, он освобождён от этой должности. СГО отвечает за охрану президента и других высокопоставленных лиц.

Кадровые изменения в оборонном ведомстве последовали после трагедии на Каспии, где в ходе учений погибли 14 военнослужащих. Так, 3 октября Токаев снял с должностей начальника Генштаба ВС Каныша Абубакирова, главнокомандующего ВМС Каната Ниязбекова и заместителя главы Минобороны Алмаза Джумакеева.

До этого был освобождён от обязанностей министр обороны Даурен Косанов. Его сменил Айдос Мырзахметов, который ранее также служил в СГО.

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Автор:
Казахстан