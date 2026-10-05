Токаев назначил нового начальника Генштаба ВС Казахстана

Президент Казахстана Касым‑Жомарт Токаев назначил Айткурмана Омарбекова на должность первого заместителя министра обороны — начальника Генерального штаба Вооружённых сил республики. Об этом проинформировала пресс‑служба главы государства.

Ранее Омарбеков занимал пост заместителя начальника Службы государственной охраны (СГО) — командующего силами особого назначения; согласно распоряжению президента, он освобождён от этой должности. СГО отвечает за охрану президента и других высокопоставленных лиц.

Кадровые изменения в оборонном ведомстве последовали после трагедии на Каспии, где в ходе учений погибли 14 военнослужащих. Так, 3 октября Токаев снял с должностей начальника Генштаба ВС Каныша Абубакирова, главнокомандующего ВМС Каната Ниязбекова и заместителя главы Минобороны Алмаза Джумакеева.

До этого был освобождён от обязанностей министр обороны Даурен Косанов. Его сменил Айдос Мырзахметов, который ранее также служил в СГО.