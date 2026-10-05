Токио не сдается: Такаити потребовала мирный договор с РФ

Премьер Японии Такаити заявила о продолжении курса на мирный договор с РФ

Япония продолжит курс на решение территориального вопроса и заключение мирного договора с Россией, заявила премьер-министр Санаэ Такаити в программной речи в парламенте по случаю начала его сессии. Она также назвала «северные территории» исконными территориями Японии.

Такаити в очередной раз подвергла критике действия России на Украине. По ее утверждению, южная часть Курильских островов исторически и с точки зрения международного права является японской территорией.

Москва и Токио с середины XX века вели переговоры о мирном соглашении по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием остаются разногласия по правам на южную часть Курил.

После войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза. Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов.

МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями имеет международно-правовое оформление и не подлежит сомнению. Комментариев российской стороны на новую речь Такаити в публикации не приводится.

1 октября президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии клуба «Валдай» заявил, что Россия хочет хороших и добрососедских отношений с Японией. По его словам, у обеих стран есть области взаимного интереса.

При этом Путин отметил, что подход России к отношениям с Японией не поменялся, а отношение Токио к Москве изменилось. Он указал, что Япония ввела санкции в отношении РФ.

Токио сделал шаг навстречу Москве после слов Путина на Валдае.

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