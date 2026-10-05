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Политика 2818

Трагедия в Черном море: сухогруз затонул после пожара у берегов Румынии

Два моряка погибли, 11 спасены после предполагаемого удара БПЛА по судну

Два моряка погибли, 11 спасены после предполагаемого удара БПЛА по судну
Сгенерировано нейросетью ChatGPT, Смирнов Александр

Два члена экипажа погибли и еще 11 были спасены румынскими экстренными службами в результате серьезной морской катастрофы в Черном море, где после внезапного возгорания затонул коммерческий сухогруз Royad Mammadov, сообщает издание Informat.ro со ссылкой на МВД Румынии и агентство Reuters / Cedar News. Инцидент произошел в исключительной экономической зоне Румынии, примерно в 30 морских милях к югу от населенного пункта Сфынту-Георге.

По предварительным данным морских властей, причиной пожара и последующего затопления борта могло стать попадание ударного беспилотника. Для проведения спасательной миссии Береговая охрана Румынии и Главная инспекция авиации задействовали спасательные катера и специализированные вертолеты, эвакуировавшие раненых моряков с борта.

Спасенным морякам оказывается неотложная медицинская помощь в клиниках Констанцы. Морские службы ведут мониторинг акватории на предмет утечки топлива и навигационной безопасности в районе крушения.

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Автор:
АО Берега МВД Москва Киев Румыния