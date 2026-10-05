Трагедия в Черном море: сухогруз затонул после пожара у берегов Румынии

Два моряка погибли, 11 спасены после предполагаемого удара БПЛА по судну

Два члена экипажа погибли и еще 11 были спасены румынскими экстренными службами в результате серьезной морской катастрофы в Черном море, где после внезапного возгорания затонул коммерческий сухогруз Royad Mammadov, сообщает издание Informat.ro со ссылкой на МВД Румынии и агентство Reuters / Cedar News. Инцидент произошел в исключительной экономической зоне Румынии, примерно в 30 морских милях к югу от населенного пункта Сфынту-Георге.

По предварительным данным морских властей, причиной пожара и последующего затопления борта могло стать попадание ударного беспилотника. Для проведения спасательной миссии Береговая охрана Румынии и Главная инспекция авиации задействовали спасательные катера и специализированные вертолеты, эвакуировавшие раненых моряков с борта.

Спасенным морякам оказывается неотложная медицинская помощь в клиниках Констанцы. Морские службы ведут мониторинг акватории на предмет утечки топлива и навигационной безопасности в районе крушения.

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