Трамп может посетить Узбекистан в ближайшее время

Президент США Дональд Трамп в ближайшее время может посетить Узбекистан с рабочим визитом. Об этом рассказал спецпосланник президента Соединенных Штатов по глобальному партнерству Паоло Замполли.

Он подчеркнул, что рабочий график президента США плотный. Однако Дональд Трамп хотел бы поехать в Узбекистан.

Замполли отметил, что «постоянно продвигает» вопрос визита Трампа в республику и надеется, что он состоится в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что бразильские выборы стали для Трампом ключом к контролю над целым континентом. В стратегии национальной безопасности его администрации говорилось о том, как США хотят «восстановить американское превосходство в Западном полушарии».

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