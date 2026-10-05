Трамп назвал страну, ответственную за инцидент с Flydubai

Трамп возложил на Иран ответственность за инцидент с Flydubai

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что считает Иран ответственным за инцидент с рейсом Flydubai, и на соответствующий вопрос ответил утвердительно, уточнив, что лично придерживается такого мнения.

Напомним, что официальный представитель МИД Ирана ранее заявлял, что инцидент с рейсом Flydubai был «неуклюже спланирован» для того, чтобы обвинить Иран или другие страны региона.

Самолёт Flydubai, следовавший 30 сентября из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о чрезвычайной ситуации. Позже в СМИ появилась информация, что один из пилотов ранил второго ножом и хотел устроить авиакатастрофу.

Ранее сообщалось, что лайнер из Анкары приземлился после сообщения об угрозе взрыва.