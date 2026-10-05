После соглашения с технологическими гигантами о добровольных стандартах безопасности президент США Дональд Трамп объявил о создании «Сил сверхразведки» — координационной группы по ИИ во главе с Джеем Клейтоном. Президент стремится закрепить термин «суперинтеллект» в официальных документах и отмечает, что Си Цзиньпину, похоже, понравилось это название. Неясно, станет ли новая структура тем самым комитетом, который Трамп анонсировал для надзора за отраслью.

Президент США Дональд Трамп объявил о создании «Сил сверхразведки» на фоне его стремления сохранить лидерство США в области развития искусственного интеллекта после предупреждений исследователей этой технологии. Целевую группу возглавит директор национальной разведки Джей Клейтон, которого, как ожидается, назначат «царём искусственного интеллекта» Трампа.

«Перед Силами сверхразведки поставлена задача координировать усилия федерального правительства по обеспечению того, чтобы Америка продолжала лидировать в мире в области сверхразведки, которая, по мнению многих, превосходит промышленную революцию и Интернет и будет защищать интересы и улучшать жизнь всех американцев», — объявил президент. Политик добавил, что группа «будет координировать взаимодействие федерального правительства с потребителями, группами общественных интересов, религиозными организациями, поставщиками критически важной инфраструктуры и компаниями, занимающимися суперразведкой». Другими сотрудниками сил стал председатель Федеральной торговой комиссии Эндрю Фергюсон, заместитель министра обороны по исследованиям и инженерным разработкам Эмиль Майкл и директор Управления персоналом Скотт Купор.

Остаётся неизвестным, связано ли это объявление с тем, что Трамп официально назначил Клейтона на должность главы по работе с искусственным интеллектом, которую создал президент, и он уже исключил кандидатуру министра финансов Скотта Бессента на эту позицию.

Напомним, что Трамп стремится переименовать искусственный интеллект в «суперинтеллект». Недавно он подписал соглашение с техническими руководителями, согласно которому это название должно быть официально закреплено в документах исполнительной власти, а Госдепартамент также приказал дипломатам использовать этот термин. Эти шаги были частью его стремления изменить отношение к искусственному интеллекту, поскольку исследователи предупреждают, что развитие ИИ может угрожать человечеству.

Подписанное с техномагнатами соглашение предусматривает ряд добровольных обязательств для разработчиков ИИ, включая обещание создать систему внутреннего контроля и средства обнаружения. После подписания соглашения Трамп заявил, что рассматривает возможность создания комитета, который сможет «следить за всей организацией», и вполне возможно, что в качестве этого комитета выступят «Силы сверхразведки».

Президент и другие высокопоставленные республиканцы считают необходимостью опережать Китай в развитии искусственного интеллекта. Недавно Трамп заявил, что председателю КНР Си Цзиньпину понравилось называть искусственный интеллект «сверхразумом» во время своего государственного визита в Вашингтон.

Напомним, что термин «сверхразум» уже определён в технологическом пространстве как гипотетический искусственный интеллект, который превосходит все когнитивные способности человечества.