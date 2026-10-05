Трамп высказался о пневмонии неустановленной этиологии под Иркутском

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты готовы при необходимости оказать содействие России в связи с выявлением в Иркутской области случая пневмонии неустановленной этиологии.

Отвечая на вопрос журналистов в Белом доме, американский лидер сказал, что они помогут настолько, насколько это возможно.

Напомним, что ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в связи с публикациями о «чуме» или иной инфекции в районе Иркутской области заявил, что надо полагаться на оценки «высоких профессионалов» из Роспотребнадзора, а не доверять сплетням.

Ранее сообщалось, что Трамп раскрыл причину вывода бомбардировщиков с базы Фэрфорд.