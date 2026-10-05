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Политика 3925

Трамп высказался о размещении военной базы в Литве

Трамп допустил создание постоянной военной базы США в Литве

Трамп допустил создание постоянной военной базы США в Литве
фото: сгенерировано нейросетью гигачат / кирилл озимко

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов рассмотреть возможность размещения в Литве постоянной американской военной базы. Об этом он сообщил журналистам, отвечая на вопрос о перспективах такого шага.

Трамп назвал жителей Литвы друзьями США и положительно отозвался о стране.

При этом американский лидер не уточнил, когда может начаться рассмотрение инициативы и какие условия могли бы сопровождать создание базы. 

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