Трамп заявил, что обсуждает атаки ВСУ на российские НПЗ

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что обсуждает ситуацию с атаками ВСУ на нефтяные объекты РФ, которые, по его словам, создают большие проблемы.

По его словам, они об этом говорят, и он думает, что эти атаки замедляются, но при этом причиняют много проблем, причём Трамп не уточнил, с кем именно и какие обсуждения ведёт.

Так он ответил на просьбу о комментарии в развитие своей публикации в соцсети Truth Social, где ранее написал, что рост цен на топливо в США вызван не ситуацией в Ормузском проливе, а ударами Киева по российским нефтеперерабатывающим заводам и закрытием НПЗ в ряде американских штатов.

Ранее сообщалось, что Трамп раскрыл причину вывода бомбардировщиков с базы Фэрфорд.