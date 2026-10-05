Трампа раскритиковали из-за фото с пингвинами

Трамп выложил фото с пингвинами с флагами США в Гренландии, где они не водятся

Президент США Дональд Трамп разместил в своей социальной сeти Truth Social новое изображение, связанное с Гренландией. На картинке американского лидера встречают пингвины в свитерах, держащие флаги США.

Публикация привлекла внимание из-за географической детали. В естественной среде пингвины обитают в Южном полушарии, тогда как Гренландия расположена в Арктике.

Это не первый случай, когда в публикациях, связанных с aдминистрацией Трампа и Гренландией, появляются пингвины. Ранее Белый дом распространял изображение, на котором президент США идет рядом с этой птицей.

Тогда пользователи также обратили внимание на несоответствие реальному ареалу обитания пингвинов. В Белом доме на критику ответили ироничным сообщением, заявив, что птиц не интересует мнение критиков.

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