Три страны усиливают военное взаимодействие на Ближнем Востоке

Саудовская Аравия, Турция и Пакистан договорились о совместных мерах обороны

Саудовская Аравия, Турция и Пакистан договорились перейти к практическому выполнению обязательств по взаимной обороне. Также стороны намерены направить согласованные военные силы и средства на территорию королевства. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном Минобороны Саудовской Аравии по итогам экстренного заседания комитета Мекканского соглашения.

Согласно документу, переброска будет проводиться с учётом национального законодательства каждой из стран.

Заявленная цель — повысить боеготовность, укрепить военное взаимодействие и расширить возможности совместного реагирования на угрозы.

В заявлении также подчёркивается, что безопасность каждой из трёх стран рассматривается как часть общей безопасности участников соглашения.

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