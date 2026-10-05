Турция поставила Украине системы ПВО

Портал Middle East Eye со ссылкой на осведомлённые источники утверждает, что турецкая компания Aselsan поставила Украине несколько систем ПВО ближнего радиуса действия Korkut.

Как отмечается, система Korkut состоит из трёх боевых машин и одной машины-командного центра, и компания заявляет, что комплекс эффективен в борьбе в том числе с дронами-камикадзе. По данным осведомлённых источников портала, турецкая сторона поставила Киеву небольшое число комплексов в этом году, при этом точное количество не раскрывается.

Глава совета директоров Aselsan Ахмет Акйол на этой неделе заявил, что системы Korkut используются сейчас в девяти странах.

Ранее Трамп заявил, что обсуждает атаки ВСУ на российские НПЗ.