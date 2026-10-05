У подножия горы Белуха открыли новый пограничный пост

У подножия горы Белуха в Восточно-Казахстанской области открылся новый пограничный пост. Об этом сообщила пресс-служба акимата региона. Модульное здание построили в Катон-Карагайском районе.

На посту будут дежурить четыре пограничника. Дежурство организуют ежегодно с начала июня до сентября. Власти региона отмечают высокий интерес иностранных туристов к восхождению на эту вершину. Россия и Казахстан готовят соглашение о правилах посещения горы Белуха. Документ находится на финальной стадии согласования.

Российская сторона рассчитывает подписать его до конца 2026 года. Соглашение начнёт работать в 2027 году. Туристические группы от трёх до восьми человек смогут легально проходить трансграничный маршрут с гидами и туроператорами. Восхождения разрешат совершать только с профессиональным гидом.

«Белуха — стратегически важное и уникальное природное место на востоке страны. Здесь активно развивают туризм наряду с обеспечением пограничной безопасности», — заявил аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов.

Белуха (или Музтау в Казахстане) является высочайшей вершиной Алтайских гор. Через её массив проходит государственная граница России и Казахстана. Ранее восхождение на вершину было невозможно без нарушения пограничного режима.

В мае глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил о необходимости урегулировать вопрос туризма в районе Белухи. Он отметил, что совершить восхождение на гору нельзя без прохождения по российской и казахстанской территории. Около 70% нового соглашения посвящено вопросам безопасности.

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