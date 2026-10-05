Мнение руководителя международного отдела «МК» Андрея Яшлавского о поездке канцлера-лузера Мерца в Киев.

Душа висит на нитке, а думает о прибытке. Помните эту поговорку от одного крайне несимпатичного персонажа фильма «Брат»? Ее на 100 процентов можно применить к другому несимпатичному деятелю – немецкому канцлеру Мерцу, эдаким сюрпризерным визитером прибывшим к своему подопечному в Киев.

В компании старательно хмурящегося Зеленского герр Мерц скорбно вещал в украинской столице о «военных преступлениях» и «варварских атаках», целомудренно оставляя за скобками то, что именно подзуживание и спонсирование Берлином и прочими европейскими столицами своих киевских сателлитов лишь раздувает огонь военного конфликта.

Ну, а вассал с энтузиазмом благодарил немецкого хозяина за визит в Киев, назвав германского герра «лидером страны, которая неизменно демонстрирует лидерство в защите жизни украинцев от российских ударов. Мы благодарны за всю поддержку и сегодня готовим решения, которые позволят нам в Украине и во всей Европе расширить возможности для самозащиты. Между Украиной и Германией будут заключены важные соглашения. Россию нужно остановить вместе».

Есть фотографии из 1945 года, на которых фюрер загибающегося под советскими ударами Третьего рейха треморной рукой треплет за щеку брошенного им в пекло войны юного фольксштурмовца из «Гитлерюгенда». Примерно так и в 2026-м канцлер Мерц подбадривает своего прокси, ведущего войну на Восточном фронте. Вполне вероятно, что, оставшись наедине, немецкий господин тоже потрепал за небритую щечку киевского протеже.

А вообще дорожка проторенная.

Приезжал же Гитлер в Полтаву в 1941-м и 1942-м – правда, тогда немцы рвались к Москве и Волге. Вот и Мерц прибыл в Киев с инспекцией. Под аккомпанент «прилетов». Герой, достойный «Железного креста».

И приехал рейхс... простите, бундесканцлер не просто словесно поддержать Зеленского. Когда только Мерц вышел из поезда в Киеве, в СМИ появились сообщения, что прибыл он с планами объявить о выделении 1 миллиарда евро на военную помощь и 350 миллионов евро на восстановление энергетического сектора Украины. А также с намерением завершить переговоры между немецкими и украинскими производителями об изготовлении беспилотников.

«Вы можете на нас рассчитывать», – написал Мерц в соцсети. И добавил: «Безопасность Германии также зависит от исхода этой войны. Вот почему мы помогаем, в том числе и в собственных интересах».

Все предельно ясно. Германия – воюющая страна. И снова на Восточном фронте. Реваншисту Мерцу хорошо было бы вспомнить, чем закончилась война с Россией для его предшественника на посту канцлера.

Но все, что говорилось выше – это о «прибытке».

А теперь о том, почему «душа висит на нитке».

Отправившийся по стопам своего коллеги Гитлера на Украину Мерц дома переживает трудные времена. Его партия – так называемый «Христианско-демократический союз» – потерпела сокрушительное поражение на трёх недавних земельных выборах, а его личный рейтинг как канцлера упал до рекордно низкого уровня. Однако с упорством, плохо сообразующимся с национальными интересами его страны, Мерц остается одним из самых ярых сторонников Украины и настаивает на увеличении помощи, а также на расширении военного сотрудничества с правительством Зеленского. За этим многое стоит.

Тут и нескрываемая русофобия. Тут и еле скрываемое либеральной риторикой желание реванша. Тут и откровенный пиар – куда как легче заниматься большой геополитикой, чем решать проблемы, которые по-настоящему беспокоят немцев.

А что немцы? А вот что. Согласно новому опросу, опубликованному на днях, большинство немцев хотят, чтобы канцлер Фридрих Мерц ушёл в отставку. Опрос, проведённый частными телеканалами RTL и n-tv, показал, что 55% респондентов хотят, чтобы Мерц ушёл в отставку с поста канцлера. В Восточной Германии за его отставку высказались 68% опрошенных, в то время как в Западной Германии этот показатель составил 53%. Мало того! Даже среди сторонников альянса ХДС/ХСС 21% заявили, что Мерц должен уйти с поста. Популярность канцлера-лузера достигла исторического минимума. Это вновь подтвердил барометр общественного мнения Forsa. Только 11% опрошенных немцев довольны работой Мерца на посту канцлера, в то время как 87% — нет.

Недовольство населения деятельностью Мерца, похоже, сыграло свою роль и на последних выборах в ландтаги. В Мекленбурге — Передней Померании ХДС лишился мест в ландтаге. В Саксонии-Анхальт поддержка партии упала до 17 с хвостиком процентов. В Берлине партайгеноссе канцлера потерпели сокрушительное поражение от «Левых». Соцопросы связывают поражение на выборах с падением поддержки Мерца среди избирателей Около 66 % избирателей считают, что в поражении ХДС виноват лично Мерц. И тут есть ещё одна проблема, которую респонденты считают более важной: 81 процентов опрошенных заявили, что ХДС больше не волнуют повседневные проблемы людей. Какие там скучные вопросы, беспокоящие немцев, когда канцлера больше беспокоит способность Киева сопротивляться России. Герр Мерц живет в своей, оторванной от чаяний простых людей, реальности. В этаком мыльном пузыре, переливающемся желтым и голубым. С радужной свастикой.