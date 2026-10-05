Учительница рассказала Путину о разговорах со школьниками в 1990-е

Учительница Нина Краюшкина, наставник полковника Николая Скоробогатого — кавалера трёх орденов Мужества и участника СВО, — рассказала Владимиру Путину о разговорах со школьниками в 1990-е годы. Она поделилась этой историей на церемонии вручения государственных наград педагогам и наставникам участников программы «Время героев».

По словам Краюшкиной, в тот период детям приходилось объяснять, что Россия остаётся сильной и доброй страной, несмотря на переживаемые трудности, и убеждать их верить в её будущее. Она связала необходимость таких бесед с переменами в жизни школьников после распада советской системы.

Педагог отметила, что рада видеть многих своих бывших учеников честными и порядочными людьми. По её мнению, они доверяли словам учителей и наставников.

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