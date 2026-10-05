Украинцам посоветовали запастись топливом на две-три недели

На Украине предупредили о возможных перебоях с топливом

В некоторых регионах Украины могут возникнуть временные перебои с поставками топлива. Поэтому автомобилистам стоит заранее позаботиться о запасе бензина или дизеля на две-три недели, заявил директор консалтинговой компании «А-95» Сергей Куюн. Его слова приводит УНИАН.

Эксперт пояснил, что топливо поступает в страну разными способами — автомобильным и железнодорожным транспортом, танкерами и по трубопроводам. Если один из маршрутов окажется повреждён, на его восстановление или поиск альтернативного пути потребуется время.

По данным агентства, в ряде украинских регионов уже возникают сложности с обеспечением топливом из-за повреждений автозаправочных станций.

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