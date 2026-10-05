Очередной виток политического кризиса охватил ключевые города Пакистана после полного провала ночных консультаций между правительственной коалицией и руководством оппозиционной партии «Техрик-е-Инсаф» (PTI). Тысячи сторонников бывшего главы правительства Имрана Хана вышли на улицы и блокируют междугородние автотрассы, пытаясь прорваться к правительственному кварталу в Исламабаде.

Власти задействовали армейские части, военизированный пограничный корпус и тяжелую технику, выставив грузовые контейнеры на въездах в столицу и отключив мобильный интернет в ряде районов. Оппозиционеры заявляют, что бессрочные акции протеста не прекратятся до тех пор, пока власти не снимут изоляцию с находящегося в тюрьме лидера партии и не гарантируют проведение независимого медицинского освидетельствования.

Политологи предупреждают о высоком риске жестких силовых столкновений между полицией и манифестантами. Ситуация усугубляется экономическими трудностями и ростом напряженности на границах страны.

Уличное противостояние: сторонники Имрана Хана вышли на митинги после срыва диалога