В азиатской стране избран новый премьер-министр

На второй сессии Национального собрания Лаоса 10-го созыва депутаты избрали нового председателя парламента и премьер-министра страны. Об этом сообщило агентство KPL.

Спикером стал Сонсай Сипхандон, ранее возглавлявший правительство. Эта должность освободилась после смерти Сайсомпхона Пхомвихана, руководившего парламентом с 2021 года и скончавшегося в августе 2026-го.

Премьер-министром депутаты утвердили вице-премьера Салемсая Коммасита. Он окончил МГИМО и многие годы работал в дипломатической сфере, в том числе представлял Лаос при ООН. В 2016 году Коммасит возглавил МИД, а в 2022-м стал заместителем главы правительства.

Сонсай Сипхандон родился в 1966 году. До государственной службы он служил в бронетанковых силах Лаосской народной армии, позднее занимал посты губернатора провинции Чампасак и министра планирования и инвестиций. В 2022 году он стал вице-премьером, а затем возглавил кабмин.

Сессия парламента проходит во Вьентьяне с 5 по 21 октября. В исходном сообщении также говорится о возможном продолжении кадровых перестановок во Вьетнаме, однако контекст заметки посвящён руководству Лаоса.

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