В Белгородской области дрон атаковал автомобиль

В селе Замостье Грайворонского округа Белгородской области автомобиль пострадал от удара украинского FPV‑дрона. Об этом проинформировал оперативный штаб региона в своём канале на платформе «Макс».

В результате атаки пострадали два человека — они обратились за медицинской помощью в Грайворонскую ЦРБ. У одного из мужчин выявили осколочное ранение мягких тканей лица, у второго предварительно диагностирована акубаротравма. После первичной помощи обоих направили для дальнейшего обследования в городскую больницу №2 Белгорода.

Автомобиль, попавший под удар, полностью сгорел.