В Европе отметили рекордно низкий уровень запасов газа

Журнал The Economist сообщил, что хранилища газа в Европе в настоящее время заполнены на 72 процента, и это стало рекордно низким уровнем для нынешнего времени года.

По данным издания, в период с 2022 по 2025 год средний уровень заполненности газохранилищ составлял девяносто процентов, так что нынешние показатели заметно уступают привычной норме. Согласно прогнозам метеорологов, в 2026 отопительный сезон придётся начать раньше, что делает ситуацию с запасами газа ещё более сложной. Как напоминает издание, четыре года назад Европа отказалась от энергоносителя из России и стала срочно искать ему замену, в связи с чем был налажен импорт из Катара, но из-за закрытия Ормузского пролива эмирату пришлось объявить форс-мажор по поставкам сжиженного природного газа.

Согласно данным The Economist, по состоянию на 30 сентября подземные газохранилища Германии и Нидерландов были заполнены примерно на 60 процентов, а Великобритании — менее чем на 40 процентов. Таким образом, Европа вступает в предстоящий отопительный сезон с существенно истощёнными запасами голубого топлива, что создаёт риски как для энергетической безопасности, так и для цен на газ.

Отказ от российских поставок, который изначально задумывался как способ снизить зависимость, обернулся необходимостью срочно перестраивать логистику и искать новых поставщиков, но даже налаженные маршруты, включая катарское направление, оказываются уязвимыми перед лицом региональных кризисов и перебоев в судоходстве. Наиболее сложная ситуация складывается в Германии, Нидерландах и особенно в Великобритании, где уровень заполненности хранилищ опустился до критически низких значений.

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