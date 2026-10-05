В европейской стране объявили о назначении внеочередных выборов

Председатель правительства Испании Педро Санчес объявил о назначении внеочередных всеобщих выборов на 29 ноября.

Соответствующее заявление он сделал после того, как 2 октября Конгресс депутатов, являющийся нижней палатой парламента, не поддержал два декрета в сфере жилья, одобренные правительством страны. Премьер-министр сообщил, что решил созвать внеочередное заседание Совета министров, чтобы распустить Генеральные кортесы (испанский парламент) и назначить всеобщие выборы, которые пройдут в воскресенье, 29 ноября, в соответствии со сроками, установленными законом.

29 сентября коалиционное правительство Испании одобрило два декрета в сфере жилья на фоне роста общественного недовольства из-за сложившейся в этом секторе ситуации: в разных городах страны прошли акции протеста, а на центральной площади Мадрида сотни людей разбили палаточный лагерь. Отказ парламента поддержать правительственные инициативы по жилищному вопросу стал непосредственным поводом для досрочного роспуска законодательного органа и проведения внеочередных выборов.

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