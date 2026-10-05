В Индии жестко охарактеризовали деятельность ООН

Глава индийского внешнеполитического ведомства Субраманьям Джайшанкар выступил с резкой критикой текущего состояния Организации Объединенных Наций, заявив о глубоком кризисе, в котором оказалась структура. По его словам, ООН фактически зашла в тупик и утратила способность эффективно решать ключевые международные проблемы. Такое заявление министр сделал в ходе конференции, прошедшей в столице Индии, где он обозначил необходимость срочных преобразований в работе организации.

Джайшанкар подчеркнул, что неэффективность ООН становится особенно очевидной на фоне самых острых вызовов современности. Он перечислил целый ряд кризисных ситуаций, среди которых конфликт в зоне Персидского залива, продолжающиеся боевые действия на Украине, нестабильность в африканских регионах, а также глобальная пандемия коронавируса. По мнению главы МИД Индии, во всех этих случаях организация демонстрирует неспособность принимать действенные решения и реально влиять на ход событий, что подрывает ее авторитет на мировой арене.

Джайшанкар отметил необходимость реформирования структур ООН, с учетом произошедших изменений в международном сообществе.

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