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Политика Сюжет: Израиль и США атаковали Иран. Главное 1603

В Иране раскрыли значение контроля хуситов над Баб-эль-Мандебом в противостоянии с США

Сафави: контроль хуситов над Баб-эль-Мандебом является шагом к поражению США

Сафави: контроль хуситов над Баб-эль-Мандебом является шагом к поражению США
Фото: Osamah Yahya/dpa/Global look press

Старший советник верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, генерал-майор Яхья Рахим Сафави раскрыл значение контроля йеменских хуситов над Баб-эль-Мандебским проливом.

Соответствующее заявление иранского высокопоставленного военного приводит новостное агентство Fars.

По словам Сафави, контроль повстанцев над Баб-эль-Мандебом представляет собой не что иное, как еще один шаг на пути к поражению США на Ближнем Востоке.

Кроме того, советник иранского верховного лидера описал президента Соединенных Штатов Дональда Трампа как «иррационального», подчеркнув, что американцы не смогли обеспечить безопасность в странах Персидского залива, несмотря на то, что потратили сотни миллиардов долларов на военные базы и вооружения.

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Автор:
США Иран Йемен
Сюжет:

Израиль и США атаковали Иран. Главное