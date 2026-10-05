В Иране раскрыли значение контроля хуситов над Баб-эль-Мандебом в противостоянии с США

Старший советник верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, генерал-майор Яхья Рахим Сафави раскрыл значение контроля йеменских хуситов над Баб-эль-Мандебским проливом.

Соответствующее заявление иранского высокопоставленного военного приводит новостное агентство Fars.

По словам Сафави, контроль повстанцев над Баб-эль-Мандебом представляет собой не что иное, как еще один шаг на пути к поражению США на Ближнем Востоке.

Кроме того, советник иранского верховного лидера описал президента Соединенных Штатов Дональда Трампа как «иррационального», подчеркнув, что американцы не смогли обеспечить безопасность в странах Персидского залива, несмотря на то, что потратили сотни миллиардов долларов на военные базы и вооружения.