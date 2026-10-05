В Казахстане проверяют состояние армии и военной инфраструктуры

Высшая аудиторская палата Казахстана проводит внеплановую проверку в Министерстве обороны и изучает состояние 50 военных объектов, включая 48 воинских частей. Об итогах работы ведомства президенту Касым-Жомарту Токаеву доложил глава палаты Алихан Смаилов.

Как сообщили в пресс-службе президента, аудит охватывает ключевые направления деятельности вооружённых сил: обеспечение подразделений, подготовку личного состава, организацию учений, развитие военной инфраструктуры, обновление техники и состояние цифровых систем.

Палата также проверила исполнение государственного оборонного заказа. По результатам проверки правительству и профильным органам направили 57 рекомендаций и поручений для устранения выявленных нарушений.

Проверка проходит после трагедии на учениях у побережья Каспийского моря. 24 сентября в море унесло 17 военнослужащих: 14 погибли, троих удалось спасти.

После происшествия Токаев сменил руководителей Минобороны и Генштаба, освободил от должности командующего ВМС и поручил оценить работу оборонного ведомства и подготовить план его реформирования. В рамках расследования задержали первого заместителя главнокомандующего ВМС.

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