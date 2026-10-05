Песков: у МО есть разведывательный потенциал для отслеживания ситуации у границ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на просьбу прокомментировать появившиеся в некоторых средствах массовой информации сообщения о якобы переброске эстонских войск ближе к границе с Россией. Песков заявил, что Министерство обороны и другие соответствующие службы обладают необходимым разведывательным потенциалом для отслеживания ситуации у границ Российской Федерации.

По словам представителя Кремля, здесь не должно быть сомнений в том, что российское оборонное ведомство и иные профильные структуры способны должным образом отслеживать и оценивать обстановку вокруг границ страны.

Песков дал понять, что российская сторона внимательно следит за всеми перемещениями и изменениями в приграничной зоне и располагает для этого всеми необходимыми средствами и возможностями.

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