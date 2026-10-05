В Латвии пророссийские силы получили мандаты в Сейм

В новом составе Сейма Латвии большинство сил, получивших мандаты на выборах 3 октября, намерены наращивать оборону и продолжать помогать Киеву. Однако кампания выявила несколько неожиданных моментов. По данным LSM, голосование перекроило политическую карту страны.

В подавляющем большинстве самоуправлений силы, лидировавшие четыре года назад, утратили первое место. Явка составила 51,81% — минимальный показатель за всю историю выборов в Сейм. Первое место у «Объединённого списка» премьера Андриса Кулбергса: 35,29% и 41 мандат из 100.

Второй результат у «Латвия на первом месте» Айнарса Шлесерса — 13,08% и 17 мест. В 2022 году партия не победила ни в одном самоуправлении, а теперь взяла верх в 6. Она делает упор на внутренние социально-экономические вопросы и осуждает ограничения для русского языка. Третья — «Суверенная власть / Младолатыши» (11,71%, 15 мест), созданная в 2026 году, по данным The Insider*. Этот правый консервативно-популистский альянс критикует западную повестку, против военной помощи Украине и роста оборонного бюджета Латвии.

Le Monde пишет, что в центре кампании были рост цен, низкие зарплаты и здравоохранение. Латвия остаётся самой бедной среди стран Балтии. Почти все опрошенные избиратели высказывали глубокий скептицизм к политикам и говорили, что перемен не происходит.

Разочарование в нынешнем курсе, как отмечает газета, создаёт почву для пророссийских настроений. Две партии, боровшиеся за голоса русскоязычного меньшинства, укрепили позиции. Le Monde утверждает, что связи с Россией основателя «Латвия на первом месте», олигарха Айнарса Шлесерса, и альянса «Суверенная власть» хорошо задокументированы. По данным издания, 37,7% жителей называют русский родным. После того как перестала существовать «Гармония», собиравшая этих избирателей с момента начала украинского конфликта, они оказались в политическом тупике. Теперь у этих граждан вновь появился шанс.

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