В Маниле благословили питомцев в честь святого Франциска Ассизского

В Маниле благословили домашних животных в день святого Франциска Ассизского

В Маниле священники благословили домашних животных в честь дня святого Франциска Ассизского. Об этом сообщили организаторы мероприятия. Собаки и кошки заняли церковные скамьи рядом с хозяевами.

Среди необычных прихожан заметили даже улитку. Святой Франциск Ассизский считается покровителем животных и природы. Участники церемонии принесли своих питомцев в храм для получения благословения.

«Я хотела выразить благодарность своим четырём ши-тцу за то, что они есть в моей жизни», — рассказала одна из участниц церемонии.

День святого Франциска Ассизского отмечают 4 октября. Католическая церковь почитает этого святого как защитника природы. Традиция благословения животных в этот день существует во всём мире.

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