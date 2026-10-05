В Минобороны Белоруссии оценили итоги военной подготовки аграриев

В Белоруссии завершились двухмесячные военные сборы для более чем 170 военнообязанных, работающих в сельском хозяйстве. Участники проходили подготовку на базе 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады. По итогам сборов их наградил министр обороны Виктор Хренин, сообщила пресс-служба ведомства.

Программа включала практические занятия по огневой, тактической, инженерной и медицинской подготовке. Кроме того, военнообязанные отрабатывали задачи по охране южных рубежей страны: занимались оборудованием укреплений и патрулированием.

Хренин отметил, что сборы помогли участникам обновить навыки, проверить себя в условиях, приближённых к боевым, и освоить действия, необходимые для защиты страны. По его оценке, поставленные цели достигнуты; министр также допустил, что такую практику могут продолжить.

Сборы проводились по поручению президента Белоруссии Александра Лукашенко. Ранее он рассказывал, что на военную подготовку направили около 500 аграриев, не справлявшихся со своими обязанностями. По словам главы государства, 170 из них проходили подготовку в районах у границы с Украиной.

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