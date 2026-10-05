Минобороны РФ оценило потери ВСУ за сутки примерно в 1,4 тысячи человек

Минобороны России в сводках заявило, что за последние сутки ВСУ потеряли около 1435 военнослужащих в зоне спецоперации. Эти данные ведомство распределило по направлениям действий российских группировок.

По информации министерства, в зоне ответственности группировки «Север» потери украинской стороны превысили 270 человек, «Запада» — составили до 220, «Южной» — до 175.

На направлении группировки «Центр» ведомство насчитало более 475 потерь, «Восток» — свыше 255, «Днепр» — до 40 военнослужащих.

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