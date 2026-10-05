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Политика 1291

В Москве обсудили будущее Афганистана и присутствие НАТО в регионе

Лавров предупредил о рисках размещения объектов НАТО в Афганистане

Лавров предупредил о рисках размещения объектов НАТО в Афганистане
Фото: kremlin.ru

Глава МИД России Сергей Лавров выступил против размещения военных объектов НАТО в Афганистане и соседних странах. Такую позицию он озвучил на открытии московских консультаций по Афганистану с участием спецпредставителей и старших должностных лиц.

По словам министра, присутствие натовской инфраструктуры в регионе неприемлемо при любых обстоятельствах. 

Лавров также заявил, что, исходя из исторического опыта, подобное военное присутствие может усиливать нестабильность и обострять конфликты.

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Лавров рассказал, продолжит ли Россия оказывать гуманитарную помощь Афганистану.

Лавров встретился с коллегой из Афганистана.

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