В одном из городов в центральной части Украины прогремел новый взрыв

Украинский «24 канал» сообщил, что на территории города Елизаветграда, расположенного в Кировоградской области в центральной части Украины прогремел новый взрыв.

Никаких подробностей произошедшего, а именно о масштабе разрушений и количестве жертв не уточняется.

По состоянию на текущий момент, согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Кировоградской области действует сигнал воздушной тревоги.

Ранее вечером, 5 октября, уже сообщалось о взрыве на территории Елизаветграда.