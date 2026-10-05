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Политика Сюжет: Новости СВО 1590

В одном из городов в центральной части Украины прогремел новый взрыв

«24 канал»: в Елизаветграде произошел новый взрыв

«24 канал»: в Елизаветграде произошел новый взрыв

Украинский «24 канал» сообщил, что на территории города Елизаветграда, расположенного в Кировоградской области в центральной части Украины прогремел новый взрыв.

Никаких подробностей произошедшего, а именно о масштабе разрушений и количестве жертв не уточняется.

По состоянию на текущий момент, согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Кировоградской области действует сигнал воздушной тревоги.

Ранее вечером, 5 октября, уже сообщалось о взрыве на территории Елизаветграда. 

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Автор:
Украина последние новости
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Новости СВО