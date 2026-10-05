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Политика 1021

В Ормузском проливе обстреляны три танкера за два дня

В Ормузском проливе за 2 дня обстреляли 3 танкера

В Ормузском проливе за 2 дня обстреляли 3 танкера

За минувшие двое суток в Ормузском проливе огонь открывали по трём танкерам. Среди них оказались судно для перевозки нефти и газовоз.

Сведения об этом предоставило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO). Пострадавших среди экипажей нет, а обстоятельства происшествий ещё устанавливаются.

Ведомство получило данные об одном из эпизодов с задержкой. По информации надёжного источника, в нефтяной танкер попали снаряды неустановленного типа. Это указано в сообщении UKMTO.

Ещё один случай произошёл с газовозом, который шёл в направлении Персидского залива. В воскресенье неизвестный боеприпас угодил выше ватерлинии в очередное судно.

Ни в одном из трёх инцидентов не зафиксировано данных о погибших или раненых моряках. Детали продолжают выяснять.

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