В Ормузском проливе обстреляны три танкера за два дня

За минувшие двое суток в Ормузском проливе огонь открывали по трём танкерам. Среди них оказались судно для перевозки нефти и газовоз.
Сведения об этом предоставило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO). Пострадавших среди экипажей нет, а обстоятельства происшествий ещё устанавливаются.
Ведомство получило данные об одном из эпизодов с задержкой. По информации надёжного источника, в нефтяной танкер попали снаряды неустановленного типа. Это указано в сообщении UKMTO.
Ещё один случай произошёл с газовозом, который шёл в направлении Персидского залива. В воскресенье неизвестный боеприпас угодил выше ватерлинии в очередное судно.
Ни в одном из трёх инцидентов не зафиксировано данных о погибших или раненых моряках. Детали продолжают выяснять.
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