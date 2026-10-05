В плену догм: правительство Израиля упрекают в зависимости от ложной «концепции»

Израильские политические и военные обозреватели выступили с резкой критикой правящей коалиции Биньямина Нетаньяху, заявив, что руководство страны вновь оказалось в плену так называемой «концепции» (ха-концепция) — системы ошибочных стратегических догм и иллюзий относительно безопасности государства. Понятие отсылает к провалам разведки накануне Войны Судного дня 1973 года и трагедии 7 октября 2023 года, когда вера в сдерживание противника привела к катастрофической потере бдительности.

Эксперты отмечают, что текущий кабинет продолжает игнорировать системные риски, полагаясь на тактические успехи и затяжное ведение боевых действий на нескольких фронтах без ясной политической стратегии завершения войны. Недавний инцидент с попыткой теракта на борту лайнера Flydubai оппозиция назвала очередным свидетельством того, что правительство не извлекло должных уроков и недооценивает неконвенциональные угрозы.

Критики предупреждают, что нежелание пересматривать фундаментальные подходы к региональной безопасности ведет к дипломатической изоляции и истощению ресурсов страны. Общественные институты призывают к институциональной перезагрузке систем стратегического планирования.